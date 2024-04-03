В России объем списания долгов регионам составит 1,1 трлн рублей

Министерство финансов РФ сообщило, что регионы смогут направить 1,1 трлн рублей на развитие инфраструктуры. Это стало возможным благодаря списанию долгов субъектов Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Государственный долг российских регионов по бюджетным кредитам на 1 марта 2024 года составлял 1,7 трлн рублей. По сообщению Минфина, две трети этой суммы — 1,1 трлн — субъекты смогут инвестировать в экономику, например в сферу ЖКХ или на расселение аварийного жилищного фонда.

Деньги также можно будет использовать для поддержки новых инвестиционных проектов. Среди возможных вариантов — предоставление налоговых льгот, компенсация инвестиционного налогового вычета и другие формы поддержки.

Отмечается, что задолженность будет списываться ежегодно, начиная с 2025 года, при условии фактического инвестирования высвобождаемых средств в целевые направления. Оставшаяся треть долга будет возвращаться регионами по существующим графикам.

Руководитель Центра межбюджетных отношений НИФИ Роман Афанасьев считает, что списание долгов даст субъектам возможность значительно снизить расходы на обслуживание бюджетных кредитов и направить высвободившиеся средства на решение приоритетных социально-экономических задач.

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Разиль Самигуллин