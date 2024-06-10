В Казани на трамвайном маршруте №5а заработала система бескондукторной оплаты

Фото: Максим Платонов

С сегодняшнего дня на трамвайном маршруте №5а в Казани начала действовать система бескондукторной оплаты проезда. Теперь пассажиры могут самостоятельно оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных на поручнях у дверей, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Валидаторы работают в офлайн-режиме, что ускоряет процесс оплаты. Пассажиры могут использовать как электронные средства оплаты, так и наличные деньги. В последнем случае оплату можно произвести на электронной кассе у водителя.

Важно помнить, что при входе в транспорт необходимо приложить проездной к валидатору, даже если он безлимитный или социальный, и дождаться появления галочки. На линии будет усилена работа службы контрольно-ревизионного отдела предприятия. Контроль оплаты производится при помощи переносного ревизорского валидатора.

Стоит подчеркнуть, что в Казани уже летом планируется внедрение платы за проезд в метро по биометрическим данным. Такая функция должна появиться еще в пяти городах России.

Разиль Самигуллин