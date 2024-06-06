В Казани летом планируется внедрение оплаты проезда в метро по биометрическим данным

Фото: Динар Фатыхов

В Казани уже летом планируется внедрение платы за проезд в метро по биометрическим данным, сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление вице-премьера Дмитрия Григоренко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Такая функция должна появиться еще в пяти городах России.

Уже этим летом оплатить проход в метро с помощью биометрических данных можно будет в Казани, а до конца 2024 года — в Нижнем Новгороде. Пройти в метро граждане смогут при помощи биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе (ЕБС). Таким образом регионы смогут запустить оплату за проезд в метро по биометрии, без дополнительных затрат на создание собственной цифровой инфраструктуры, которая должна соответствовать требованиям к безопасности данных.

Интерес граждан к биометрическим технологиям возрастает, о чем свидетельствует рост числа пользователей, которые сами подключились к ЕБС. На сегодняшний день около 2 млн граждан инициативно зарегистрировали свою биометрию в системе. При этом больше 55% от общего числа регистраций сделаны за первые 6 месяцев 2024 года.

Вице-премьер подчеркнул, что регистрация биометрии абсолютно добровольна для граждан. Это инструмент получения услуг, и во всех пользовательских сценариях биометрия выступает в качестве дополнительного способа их получения.

В начале года вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко объяснил, в чем заключаются преимущества использования биометрии.