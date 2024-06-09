Глава МИД Турции в июне посетит Россию

Фото: Динар Фатыхов

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Россию 10—11 июня. Об этом сообщает турецкое министерство.

— Министр Хакан Фидан проведет двусторонние встречи в Москве, а также примет участие в заседании БРИКС, которое состоится 11 июня на полях встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, — отмечается в сообщении.

Напомним, недавно Турция выразила желание присоединиться к БРИКС. В тот же день Фидан сообщил, что рассчитывает посетить заседание в Нижнем Новгороде.

Елизавета Пуншева