Специалист рассказал, кто несет ответственность за травму ребенка в детском лагере

Фото: Максим Платонов

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с RT рассказал, кто несет ответственность за травму ребенка в летнем лагере. По его словам, отправляя ребенка в детский оздоровительный лагерь, родители заключают договор об оказании услуг с организацией, в соответствии с которым она принимает на себя обязательства по обеспечению не только досуга, но и мер безопасности.

— За неисполнение сотрудниками санатория или лагеря обязанностей по присмотру за детьми ответственность несет сам санаторий или лагерь в силу ст. 1068 Гражданского кодекса России, — объяснил специалист.

Он отметил, что если на территории лагеря ребенку был причинен вред по причине отсутствия надлежащего присмотра, то на это учреждение возлагается ответственность за причинение вреда в результате недостатков услуг.

Виноградов добавил, что за физические и нравственные страдания родители вправе потребовать компенсации морального вреда.

— Конкретной суммы, которая была бы предусмотрена в законе, нет. Поэтому размер морального вреда суд определяет индивидуально в каждом случае, — заключил он.

Напомним, цены на путевки в детские лагеря летом 2024 года достигли исторического максимума. Эксперты отмечают, что на рынке есть предложения стоимостью более миллиона рублей.

Елизавета Пуншева