Цены на отдых в детских лагерях России достигли исторического максимума

Фото: Максим Платонов

Цены на путевки в детские лагеря летом 2024 года достигли исторического максимума, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты отмечают, что на рынке есть предложения стоимостью более миллиона рублей. Основными причинами роста цен называют повышение себестоимости проживания и питания детей, а также увеличение размера оплаты труда персонала.

Цены на отдых в детских лагерях остаются актуальным вопросом, поскольку в рамках летней оздоровительной кампании в 2024 году в лагерях отдохнут более 5,3 млн детей.

Разиль Самигуллин