Торговля России и США увеличилась до $332 миллионов

Фото: Татьяна Демина

Торговля России и США в апреле увеличилась на 20% в годовом выражении — до $332 миллионов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Так, российский экспорт возрос на 37% — до $298 миллионов. Основными товарами стали удобрения и платина. Поставки удобрений в годовом выражении увеличились в 1,6 раза, а платины — в 32 раза.

При этом американский экспорт, наоборот, сократился на 48% — до $34 миллионов. США в основном поставляли в Россию пищевые продукты, вакцины, медицинские приборы, рентгены и медицинские реагенты.



При этом в месячном выражении торговля сократилась на 30% из-за отсутствия импорта в США российского урана. Обычно в торговле этим химическим элементом между странами дважды в год делается перерыв — сейчас как раз второй раз.

Напомним, по данным национальных статистических служб, США и Китай — главные импортеры российского урана по итогам 2023 года. При этом Вашингтон сместил Пекин на второе место, увеличив импорт на 19% — до 702 тонн.



Елизавета Пуншева