Большинство россиян положительно оценивают систему образования в России

Фото: Максим Платонов

Согласно опросу, большинство россиян считают систему образования в стране развитой. При этом 40% граждан работают не по той специальности, которой обучались в высших или средних специальных учебных заведениях. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на данные, которые были озвучены на сессии, которая состоялась в рамках ПМЭФ.

Участники сессии — представители классического образования, корпоративных университетов, эксперты профессиональной переподготовки — согласились с тем, что цифровая трансформация оказывает влияние на многие отрасли и сферы деятельности внутри страны. Изменениям подвергается и рынок труда.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила, что основная задача вузов — научить студентов учиться, но помочь адаптироваться к новым условиям необходимо работодателям, ищущим квалифицированных и талантливых специалистов. Она также подчеркнула, что проблема кадров существует, и выигрывают те работодатели, которые приходят в вуз и подбирают под себя студентов, влюбляя их в свои предприятия.

С ее мнением согласился ректор центрального университета Евгений Ивашкевич. Он подчеркнул, что в современных условиях система образования и бизнес не могут существовать отдельно.

Сегодня система образования в России активно меняется, отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» и основатель образовательной программы «Мастерская новых медиа» Юлия Аблец. Однако во многих сферах, в том числе в медиа, остаются глобальные проблемы. Большинство руководителей СМИ, медиаресурсов, медиапроектов, согласно опросу «Мастерской новых медиа», не имеют профильного медиаобразования (64%). 69% считают, что профильное высшее образование не позволяет сейчас подготовить нужных им специалистов. А 93% не требуют от сотрудников профильного образования, опираясь на практические навыки.

Разиль Самигуллин