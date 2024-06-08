В Московском районе Казани ограничат движение на трех улицах

Фото: Максим Платонов

С 25 июня в Казани будет ограничено движение транспорта по нескольким участкам дорог в Московском районе. Это связано с проведением работ по реконструкции тепловода, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На участке от улицы Гагарина до улицы Восстания и возле здания №83а по улице Васильченко будет частично закрыт тротуар. Кроме того, с 5 по 16 июля перекроют проезжую часть и частично тротуар на пересечении улиц Гагарина и Васильченко.

Также с 10 июля по 20 сентября полностью закроют проезжую часть и тротуар на участке от здания №33 до №83а по улице Восстания. В связи с этим жителей просят заранее планировать свои маршруты. Ограничение движения на нескольких улиц Казани также произойдет 12 июня, в день России. Часть дорог будут перекрыты с 12.00 до 23.00.

Разиль Самигуллин