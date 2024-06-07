В Казани ограничат движение транспорта в День России

Фото: Максим Платонов

В Казани 12 июня, в День России, будут введены ограничения на движение транспорта по нескольким улицам города. Это следует из постановления исполкома Казани, сообщает пресс-служба мэрии города.

С 12.00 до 23.00 будет перекрыт участок проезжей части по улице Батурина (от улицы Карла Маркса до Кремлевской дамбы). Также в это время автомобили не смогут проехать по улице Большой Красной (от улицы Миславского до улицы Батурина и от съезда с площади Тысячелетия до улицы Батурина).

Кроме того, с 12.00 до 23.00 перекроют участок улицы С. Хакима (от улицы Декабристов до улицы Абсалямова), а также будет закрыта парковочная зона возле Центра семьи «Казан». Эти меры связаны с проведением мероприятий, посвященных Дню России. Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут и учитывать временные ограничения движения.

Ограничение движения транспорта продолжает действовать и на Горьковском шоссе. Там начались работы по строительству транспортного узла. Дорогу планируется открыть 30 августа.

Разиль Самигуллин