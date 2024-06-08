Российские спортсмены выступят в семи видах спорта на Олимпиаде-2024
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что российские спортсмены будут представлены в семи видах спорта на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает «Спорт-Экспресс».
Президент федерации тенниса отметил, что необходимо выступать на соревнованиях, так как век спортсмена очень короткий. Он подчеркнул, что во время репортажа с матча российского теннисиста Даниила Медведева слово «Россия» прозвучало 62 раза, и все знают, что это наши спортсмены.
В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.
Некоторые ограничения на олимпиаде в Париже выдвинуты также и для российских СМИ. Так, под запрет попала любая деятельность, связанная с флагом, гимном и другими символами России. Запрет также распространяется на зрителей и спортсменов.
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