Минцифры России изменит процедуру оформления займов в МФО на портале госуслуг
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что процедура оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО) на портале госуслуг будет изменена. Это позволит предотвратить случаи мошенничества с использованием чужих учетных записей.
В настоящее время мошенники могут использовать чужие учетные записи для вывода средств на свои счета. Чтобы решить эту проблему, Минцифры планирует внести изменения в процедуру оформления займов на портале.
Министерство цифрового развития России также начало тестировать технологию GPT на портале «Госуслуги», сообщил глава ведомства Максут Шадаев в ходе Петербургского международного экономического форума
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