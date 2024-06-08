Минцифры России изменит процедуру оформления займов в МФО на портале госуслуг

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что процедура оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО) на портале госуслуг будет изменена. Это позволит предотвратить случаи мошенничества с использованием чужих учетных записей.

В настоящее время мошенники могут использовать чужие учетные записи для вывода средств на свои счета. Чтобы решить эту проблему, Минцифры планирует внести изменения в процедуру оформления займов на портале.

Министерство цифрового развития России также начало тестировать технологию GPT на портале «Госуслуги», сообщил глава ведомства Максут Шадаев в ходе Петербургского международного экономического форума

Разиль Самигуллин