На «Госуслугах» началось тестирование технологии GPT

Министерство цифрового развития России начало тестировать технологию GPT на портале «Госуслуги», сообщил глава ведомства Максут Шадаев в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает RT.

По словам Шадаева, сейчас проводится закрытое тестирование двух разработок — от компаний «Яндекс» и «Сбер». Результаты тестирования могут быть представлены в сентябре.

Стоит подчеркнуть, что в конце апреля Минцифры подготовило законопроект, согласно которому на портале «Госуслуги» будут публиковаться данные о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на паспортные данные гражданина.

Разиль Самигуллин