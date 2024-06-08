На «Госуслугах» началось тестирование технологии GPT
Министерство цифрового развития России начало тестировать технологию GPT на портале «Госуслуги», сообщил глава ведомства Максут Шадаев в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает RT.
По словам Шадаева, сейчас проводится закрытое тестирование двух разработок — от компаний «Яндекс» и «Сбер». Результаты тестирования могут быть представлены в сентябре.
Стоит подчеркнуть, что в конце апреля Минцифры подготовило законопроект, согласно которому на портале «Госуслуги» будут публиковаться данные о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на паспортные данные гражданина.
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