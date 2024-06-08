Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Сабантуем

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлением по случаю Сабантуя — традиционного татарского народного праздника. В своем обращении он подчеркнул значимость этого события, которое объединяет людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий.

— От всей души поздравляю с татарским народным праздником Сабантуй! Это прекрасный повод для всех нас собраться вместе, вспомнить о своих корнях и традициях, ощутить единение и взаимопонимание. Сабантуй — праздник с неповторимой атмосферой творчества и открытости, — сказал Рустам Минниханов.

В этом году Сабантуй пройдет в различных населенных пунктах и районных центрах Татарстана в течение нескольких дней. Жители Набережных Челнов отметят праздник 15 июня, а жители Казани — 23 июня.

Стоит подчеркнуть, что в преддверии праздников раис Татарстана поручил провести Сабантуй и мероприятия в рамках Дня России на высоком организационном уровне.

Разиль Самигуллин