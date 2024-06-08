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В Копенгагене совершено нападение на премьер-министра Дании

08:10, 08.06.2024

В Копенгагене совершено нападение на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Мужчина задержан, мотивы данного поступка неизвестны, сообщает РИА «Новости».

О ранениях Метте Фредериксен не сообщается, однако политик находится в шоковом состоянии.

Метте Фредериксен является самым молодым премьер-министром за историю Дании. Она является лидером социал-демократической партии.

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