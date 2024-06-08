В Копенгагене совершено нападение на премьер-министра Дании
В Копенгагене совершено нападение на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Мужчина задержан, мотивы данного поступка неизвестны, сообщает РИА «Новости».
О ранениях Метте Фредериксен не сообщается, однако политик находится в шоковом состоянии.
Метте Фредериксен является самым молодым премьер-министром за историю Дании. Она является лидером социал-демократической партии.
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