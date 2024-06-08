Сегодня температура в Казани поднимется до 24 градусов тепла

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Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха днем — от +22 до +24 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-восточный, северный 5—10 м/с с порывами до 18 м/с.

По Татарстану прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, северный 5—10 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +21 до +26 °С.