В Казани на улицу Ершова вернули артиллерийские орудия
На улицу Ершова в Казани вернули экспозицию с артиллерийскими орудиями. К ним также добавили ракету.
На кирпичной кладке рядом с орудиями нанесли надпись золотыми буквами: «Героический путь от школы авиамехаников до артиллерийского училища». Появились и информационные таблички, на которых приводятся основные вехи истории Артиллерийского училища.
В мае мэрия Казани сообщала, что на улице Ершова и других также появятся цветочные фигуры.
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