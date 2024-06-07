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В Казани на улицу Ершова вернули артиллерийские орудия

17:49, 07.06.2024

На улицу Ершова в Казани вернули экспозицию с артиллерийскими орудиями. К ним также добавили ракету.

На кирпичной кладке рядом с орудиями нанесли надпись золотыми буквами: «Героический путь от школы авиамехаников до артиллерийского училища». Появились и информационные таблички, на которых приводятся основные вехи истории Артиллерийского училища.

В мае мэрия Казани сообщала, что на улице Ершова и других также появятся цветочные фигуры.

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