В Казани на улицу Ершова вернули артиллерийские орудия

На улицу Ершова в Казани вернули экспозицию с артиллерийскими орудиями. К ним также добавили ракету.



На кирпичной кладке рядом с орудиями нанесли надпись золотыми буквами: «Героический путь от школы авиамехаников до артиллерийского училища». Появились и информационные таблички, на которых приводятся основные вехи истории Артиллерийского училища.

В мае мэрия Казани сообщала, что на улице Ершова и других также появятся цветочные фигуры.