Россия не будет продлевать нулевую пошлину на ввоз яиц

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Россия не планирует продлевать действие нулевой пошлины на импорт яиц после 30 июня 2024 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Оксаны Лут.

Нулевая пошлина на ввоз куриных яиц действует до конца июня 2024 года. Решение может повлиять на рынок яиц в России и, возможно, на стоимость этого продукта для потребителей. Однако пока неясно, как именно оно отразится на ситуации.

В конце прошлого года аналогичное решение было принято правительством России. Тогда Министерству сельского хозяйства России поручили выдавать соответствующие документы, подтверждающие целевое назначение ввозимой продукции.

Разиль Самигуллин