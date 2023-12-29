Правительство России на полгода отменило пошлину на ввоз яиц в страну

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В России отменили пошлины на импорт яиц в страну. Постановление, подписанное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.

Министерству сельского хозяйства России поручили выдавать соответствующие документы, подтверждающие целевое назначение ввозимой продукции.

Решение распространяется на куриные яйца под кодом 0407 21 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС. Базовая ставка на их ввоз составляет 15%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий. Турецкая сторона предоставила гарантии о соответствии своей продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и ЕАЭС.

Кроме Турции, яйца в Россию поставляет и Азербайджан. Первую партию азербайджанских яиц завезли в страну 19 декабря — было поставлено 612 тысяч яиц. Спустя 2 дня в Россию привезли яйца в количестве 18 тонн (306 тыс. штук). Третья партия с таким же весом попала в страну 25 декабря.

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Айрат Назипов