В прошлом году в Татарстане по фактам размещения госзаказов выявили нарушений на 284 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

За 2023 год счетная палата Татарстана по фактам размещения госзаказов выявила нарушения на 284 миллиона рублей. Выявляются и признаки коррупционных действий, сообщил аудитор органа Александр Якупов в ходе пресс-конференции.

— Несмотря на то, что процедуры закупок на сегодняшний день являются достаточно прозрачными, мы регулярно выявляем факты ненадлежащего исполнения своих полномочий заказчиками при размещении государственных и муниципальных заказов, — подчеркнул он.

При этом сумма в 284 миллиона «не такая большая», считает Якупов. По его словам, она составляет около 6% от общего объема выявленных нарушений. Спикер отметил, что «обращает на себя внимание» структура этих нарушений.

— Какие факты выявляются: завышение объема выполненных работ, принятие товара, несоответствующих условиям технического задания, заказчиками не реализуется право взыскания неустойки за ненадлежащее исполнение контрактов подрядчиками или закупка товаров вообще без проведения торгов. Если мы посмотрим на структуру данных нарушений, можно говорить, что нередко они могут содержать признаки злоупотреблений, халатности, а также признаки коррупционных проявлений, — заявил аудитор.

По словам Якупова, зачастую при выявлении фактов необоснованных расходов нарушители принимают меры для устранения собственных ошибок.

— Несмотря на устранение выявленных нарушений, мы считаем, что допущение заказчиками таких фактов категорически неприемлемо, — заверил он. — Поэтому счетной палатой изучены подходы к квалификации выявленных фактов <…> как нецелевое использование денежных средств с последующим применением мер привлечения к административной ответственности.

Елизавета Пуншева