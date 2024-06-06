Аэрофлот рассматривает возможность расширения программы «Шаттл» на Казань и Нижний Новгород

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания «Аэрофлот» может расширить программу «Шаттл», упрощающую правила обмена и возврата билетов, а также обеспечивающую высокую частоту полетов, на рейсы из Москвы в Казань и Нижний Новгород, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора группы Сергея Александровского.

По его словам, программа «Шаттл» будет продлена на зимний сезон, но количество рейсов может сократиться. В настоящее время компания изучает потенциальные направления для расширения программы.

— Продукт очень свежий. Сейчас в активной стадии донастраиваем, собираем все комментарии, жалобы пассажиров, предложения. Продукт для российского рынка достаточно уникальный, с точки зрения своего масштаба и предложения, — рассказал Александровский. Он также отметил, что текущая загрузка по всем рейсам программы составляет не менее 85 процентов, а в сутки выставляется порядка 7 тыс. кресел.

Стоит подчеркнуть, что данный проект является не первым для «Аэрофлота», так, у организации уже есть опыт запуска подобных авиасообщений между Москвой и Санкт-Петербургом. Частота полетов составляет 70 рейсов в день.