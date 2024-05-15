Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранным агентам участвовать в любых выборах.



Закон вводит запрет на участие иностранных агентов в качестве кандидатов на выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, а также органы местного самоуправления. Иноагенты также не смогут быть уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений. Кроме того, закон запрещает иностранным агентам и лицам, включенным в реестр причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, быть наблюдателями на выборах.

Законопроект, содержащий эти ограничения, был подготовлен правительством еще в декабре 2023 года. Изначально он запрещал допускать кандидатов, передавших в избирком документы с ошибками. Однако в процессе обсуждения в него были внесены дополнения о запрете на участие в выборах иностранных агентов.

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Рената Валеева