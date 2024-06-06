CBS: Россия отправила военные корабли в Карибское море для учений
Американский телеканал CBS заявил, что российская сторона отправила свои военные корабли в Карибское море для учений, передает RT.
Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений в ближайшие недели, говорится в материале.
В учениях примут участие тяжелые бомбардировщики и боевые корабли. Точная информация о количестве кораблей и самолетов, а также о деталях маневров пока не раскрывается.
Ранее экипажи вертолетов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота провели учения в сложных погодных условиях в заливе Петра Великого Японского моря.
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