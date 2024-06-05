В Японском море прошло учение с вертолетами Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота России

Экипажи вертолетов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота провели учения в сложных погодных условиях в заливе Петра Великого Японского моря. Учения были организованы при обеспечении корветов «Резкий» и «Совершенный».

Как сообщает ТОФ, экипажи вертолетов Ка-27ПС отработали взлеты с корветов в условиях тумана и низкой облачности, осложняемых порывистым ветром и осадками в виде моросящего дождя. Летчики тренировались пилотировать вертолеты при почти полном отсутствии визуального контроля окружающей обстановки, ориентируясь только на показания приборов.

В рамках учений корветы также отработали экстренное приготовление к бою и походу в пункте базирования и вышли из Владивостока в назначенный район для обеспечения работы вертолетчиков.

Также Минобороны сообщило, что военные подразделения Центрального военного округа приступили к тренировкам на полигонах в регионах Поволжья, Урала и Сибири.

— Артиллерийские, ракетные, танковые, мотострелковые, инженерные и другие подразделения проводят тренировки по тактической, огневой и другим видам боевой подготовки, — говорится в сообщении министерства.

