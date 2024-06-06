«Яндекс.Погода»: в Казани в течение часа начнется кратковременный дождь
По информации сервиса «Яндекс.Погода», в Казани в ближайшее время начнется кратковременный дождь.
На 15.15 местного времени температура воздуха составляет +25,8°C, ветер восточный 4,1 м/с при влажности воздуха 53%. Атмосферное давление — 743 мм рт. ст., сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Напомним, до конца недели температура в Казани не опустится ниже 26 градусов. Завтра, в пятницу, 7 июня, Татарстан окажется в зоне холодного фронта. Ночью местами и днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди и грозы.
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