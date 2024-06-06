Температура в Казани до конца недели не опустится ниже 26 градусов

Фото: Максим Платонов

В последние несколько дней Республика Татарстан находится в зоне пониженного атмосферного давления. Летняя погода приносит кратковременные дожди, грозы и усиление ветра, а местами даже град. Температура воздуха днем поднимается от +25 до +32 градусов.

В пятницу, 7 июня, Татарстан окажется в зоне холодного фронта. Ночью местами и днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди и грозы. Возможно усиление ветра до 15—20 м/с, локально может выпасть град. Ночная температура составит от +13 до +18, а дневная — от +24 до +29.

В субботу, 8 июня, погодные условия будут формироваться под влиянием циклона и атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди. Местами возможны грозы и кратковременные усиление ветра. Температура ночью будет в пределах от +13 до +18, днем — от +20 до + 25.

В воскресенье, 9 июня, Татарстан окажется в тыловой части циклона, облачности и осадков станет меньше. Вероятность грозовых дождей сохраняется лишь в отдельных районах. Ночью температура ожидается в пределах от +12 до +17, днем — от +21 до +26 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 10—11 июня, республика окажется в поле повышенного атмосферного давления. Вероятность осадков в этот период небольшая. Температура ночью составит от +11 до +16, днем 10 июня — от +23 до +28, а 11 июня воздух прогреется от +26 до +31 градуса.

В начале недели Гидрометцентр республики предупредил жителей Татарстана, что дневная температура в Казани до конца недели не опустится ниже 28 градусов.

Разиль Самигуллин