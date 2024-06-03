Дневная температура в Казани до конца недели не опустится ниже 28 градусов

Фото: Максим Платонов

В предстоящие сутки, 4 июня, дневная температура в Татарстане составит от +26 до 31 градуса. Ночью местами, а днем на преобладающей территории республики прогнозируются кратковременные дожди, грозы с ветром 15—18 м/с, днем локально — до 22 м/с, днем в отдельных районах также возможен град.

В период с 5 по 6 июня синоптическая ситуация существенно не изменится — местами будут отмечаться грозовые дожди и кратковременные усиления ветра. Температуры составят ночью от +14 до +19 градусов, а днем от +23 до + 29.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце недели также без особых перемен — в районах республики задержится теплая неустойчивая погода с локальными дождями и грозами. Ночью температурный фон ожидается в пределах от +13 до +18 градусов, а днем от +23 до +28.