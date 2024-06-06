В Казани женщины чаще мужчин оценивают грамотность как важный критерий при выборе партнера

Фото: Динар Фатыхов

В День русского языка приложение для знакомств Mamba и книжный сервис «ЛитРес» провели опрос и сообщили «Реальному времени», насколько аудитории важен уровень грамотности потенциального партнера.



Согласно результатам опроса, более 90% жительниц Казани считают, что соблюдают нормы русского языка, в то время как мужчины оценивают свои силы скромнее. Только 37% респондентов уверены, что их уровень грамотности на высоком уровне, еще 48% допускают, что могут совершать ошибки по невнимательности.

Абсолютное большинство (95%) жительниц Казани привлекает грамотная речь в мужчине, последние могут поддержать их: 78% мужчин заявили, что им импонирует красиво поставленная устная и письменная речь в женщинах.

Для опрошенных мужчин грамотность женщины говорит о ее просвещенности (36%) и культурности (27%). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А для 42% участниц исследования знание языка пропорционально степени образованности мужчины, а каждой пятой они говорят об уровне жизни.

Шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева прокомментировала результаты опроса:

— Если бы люди знали, как важны для многих речь, голос и умение себя подать, то обращали бы больше внимания на то, что и как они говорят, а не то, во что они одеты. Грамотная письменная и устная речь — это то, что невозможно скрыть, то, что характеризует человека в первую очередь, — прокомментировала результаты опроса шеф-редактор «ЛитРес» Екатерина Писарева.

Также исследование показало, что для 63% представительниц женского пола уровень грамотности очень важен, как и для 53% противоположного. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом еще для 43% респондентов знание правил родного языка важно, но не критично.

Интересно, что для опрошенных мужчин наиболее раздражающими ошибками являются опечатки (38%), а также отсутствие точек и запятых (34%). В то же время 49% женщин сильнее всего раздражают неправильные склонения и спряжения в словах.

Напомним, улучшить свою жизнь с появлением любимого человека надеется каждый третий житель Казани. Однако 31% мужчин подозревают, что в отношениях они станут менее удовлетворены жизнью. В то же время 19% женщин надеются на положительные изменения.

Рената Валеева