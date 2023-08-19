Каждый второй казанец хотел бы изменить свою вторую половинку

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

52% жителей Казани пытаются улучшить своих партнеров. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса Budu и сети сайтов знакомств «Мамба».

Улучшить свою жизнь с появлением любимого человека надеется каждый третий житель Казани. Однако 31% мужчин подозревают, что в отношениях они станут менее удовлетворены жизнью. В то же время 19% женщин надеются на положительные изменения.

Вести здоровый образ жизни после встречи со второй половинкой начинают 40% мужчин и около 30% женщин. Меньше встречаются с друзьями представители и сильного (30%), и слабого (13%) пола. Каждый пятый и каждая десятая приобрели дополнительное образование (например, получили водительские права).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По мнению большой части респондентов (45% мужчин и 61% женщин), благодаря отношениям можно найти новое хобби.

Еще один опрос показал, что большинство россиян считают свою семью сплоченной. При этом 31% сообщили, что дружной считают только свою «малую» семью (родители, дети, бабушки и дедушки). Не считают сплоченной свою семью 10% россиян.

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Галия Гарифуллина