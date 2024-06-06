В Москве неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, МВД назвало инцидент заказным убийством

Фото: Динар Фатыхов

Неизвестный в Москве несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся с места преступления, об этом сообщили в столичном главке МВД России.

По предварительной информации, происшествие случилось возле дома на улице Алексея Свиридова. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный целенаправленно произвел несколько выстрелов в мужчину из огнестрельного оружия. В результате полученных ранений пострадавший скончался. По одной из версий, это было заказное убийство.

Сотрудники полиции принимают необходимые меры для задержания злоумышленника. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев произошедшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Расследование продолжается.

Напомним, в Татарстане суд назначил принудительные меры медицинского характера мужчине, который пытался выбросить из окна свою малолетнюю дочь. СК по Татарстану собрал доказательства вины 35-летнего мужчины.



Рената Валеева