Один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове умер

В результате аварии с двумя трамваями в Кемерове один человек скончался, сообщил глава города Дмитрий Анисимов. Всего объявлено о 67 пострадавших, они были госпитализированы, но состояние большинства из них не вызывает опасений у врачей.

— К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку. Состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Кровь не требуется. Одиннадцать человек уже переведены на амбулаторное лечение, — написал он.

Рената Валеева