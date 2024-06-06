«Русский язык — уникальное достояние всего человечества»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем русского языка

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем русского языка, который традиционно отмечается в день рождения великого поэта и писателя А.С. Пушкина. В обращении он подчеркнул значимость русского языка как уникального достояния всего человечества.

— Благодаря ему удается сохранить и передать следующим поколениям самобытность русского народа, а также духовно-нравственные ценности, богатство и красоту культуры всех национальностей России, — отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что в своих произведениях Пушкин воспел непреходящие качества человека и гражданина: верность Отечеству, честность перед собой и людьми, отвагу, справедливость, стремление к знаниям.

— Бессмертное наследие Александра Пушкина отличается неисчерпаемой многогранностью. Он — символ силы, мощи, высокой духовности и безграничности Русского мира. Желаю всем стойкости духа, добрых мыслей и их счастливого воплощения! — отметил раис.