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Владимир Путин: ситуация в Газе — это тотальное уничтожение гражданского населения

22:36, 05.06.2024
Владимир Путин: ситуация в Газе — это тотальное уничтожение гражданского населения
Фото: скриншот трансляции kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Газе — это тотальное уничтожение гражданского населения, добавив, что на войну это не похоже, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что конфликт на Ближнем Востоке нужно решить путем создания и признания Палестинского государства.

Стоит подчеркнуть, что в конце мая число стран Евросоюза, признавших независимость государства Палестина, выросло до 11. Первой о вступлении решения в силу сообщила Норвегия.

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