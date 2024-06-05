Владимир Путин: ситуация в Газе — это тотальное уничтожение гражданского населения

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Газе — это тотальное уничтожение гражданского населения, добавив, что на войну это не похоже, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что конфликт на Ближнем Востоке нужно решить путем создания и признания Палестинского государства.

Стоит подчеркнуть, что в конце мая число стран Евросоюза, признавших независимость государства Палестина, выросло до 11. Первой о вступлении решения в силу сообщила Норвегия.