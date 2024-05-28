Ирландия, Испания и Норвегия официально признали независимость Палестинского государства

Число стран Евросоюза, признавших независимость государства Палестина, выросло до 11. Об этом стало известно после того, как Ирландия, Испания и не входящая в ЕС Норвегия присоединились к списку европейских стран, официально признавших Палестинское государство. Об этом сообщает РИА «Новости».



О своем намерении сделать этот шаг власти трех стран сообщили на прошлой неделе. Первой о вступлении решения в силу сообщила Норвегия. Глава МИД страны Эспен Барт Эйде в опубликованном во вторник заявлении поприветствовал день признания Палестины его страной и назвал это важной вехой в отношениях между Норвегией и Палестиной.

Вскоре после этого министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Совет министров королевства принял решение о признании Палестинского государства. Глава МИД отметил, что признание Палестинского государства представляет «единственный жизнеспособный путь к миру в регионе».

Ирландия в свою очередь стала третьей страной, объявившей об официальном признании ближневосточного государства. Согласно заявлению ирландских властей, это решение санкционирует установление полных дипломатических отношений с Палестиной: уровень ирландской дипмиссии в Рамалле будет повышен до посольства, будет назначен посол Ирландии в Палестине.

До сих пор независимость Палестины признавали девять стран ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.

Рената Валеева