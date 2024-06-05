Владимир Путин отметил рост экономики России, несмотря на санкции западных стран

Владимир Путин отметил рост экономики России, несмотря на санкции западных стран. Так, глава государства заявил, что показатели экономического роста в прошлом году составляли 3,4%, за первый квартал нынешнего года они увеличились до 5,4%.

Глава государства добавил, что, по мнению Всемирного банка, Россия находится на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности. Владимир Путин, отметил, что данный факт показывает, что, по мнению Всемирного банка, Россия обгоняет Японию.

В завершении президент России также заявил, что прежде всего важно сохранить этот темп, и это пока удается. Он резюмировал, что санкции больше вредят Европе, а не России.