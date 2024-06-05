Рустам Минниханов обсудил с директором АИРР Александром Смекалиным результаты работы ассоциации

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с директором Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александром Смекалкиным. На встрече обсудили основные результаты деятельности ассоциации за последние полгода.

В ходе встречи были сформированы профильные комитеты АИРР по ключевым направлениям: инфраструктура, международная деятельность, интеллектуальная собственность, кадры, законотворческая деятельность и меры поддержки. Также ассоциация получила официальное представительство в ряде совещательных органов. Кроме того, получены предложения еще от пяти регионов России о рассмотрении вопроса их вступления в состав АИРР.

На сегодняшний день Ассоциация объединяет 18 субъектов, включая Республику Татарстан, которая является одним из активных участников этого объединения. АИРР способствует развитию инновационного потенциала регионов, обмену опытом и лучшими практиками в области инноваций и инвестиций.

Стоит подчеркнуть, что Рустам Минниханов сегодня выступил на совещании глав регионов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), которое прошло под председательством заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина.

Разиль Самигуллин