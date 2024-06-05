Рустам Минниханов обсудил вопросы развития регионов на встрече с АИРР

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на совещании глав регионов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), которое прошло под председательством заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина.

В ходе встречи участники обсудили инновационный потенциал российских регионов и роль субъектов в реализации обновленной стратегии научно-технологического развития, утвержденной президентом страны Владимиром Путиным в феврале этого года.

Рустам Минниханов подчеркнул, что АИРР зарекомендовала себя как эффективная площадка для обмена передовым опытом и масштабирования лучших практик. Сегодня в ассоциацию входят 18 регионов, которые производят около четверти ВВП и более трети всей инновационной продукции страны.

Стоит подчеркнуть, что с 2012 года Рустам Минниханов является председателем совета АИРР. Ассоциация содействует экономическому взаимодействию регионов-членов АИРР, представляет их интересы на межрегиональном, федеральном и международном уровнях. Каждая третья инновационная компания в стране работает в регионах АИРР.

Разиль Самигуллин