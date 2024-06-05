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Владимир Путин: «Обвинения в адрес Трампа нелепы»

20:42, 05.06.2024
Владимир Путин: «Обвинения в адрес Трампа нелепы»
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что обвинения в адрес Дональда Трампа нелепы, сообщает ТАСС. Глава государства также добавил, что обвинения в адрес экс-президента США, это результат внутриполитической борьбы в стране.

Владимир Путин добавил, что Россия будет работать с любым президентом, которого изберут в США.

В конце мая суд присяжных признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации документов по 34 пунктам. Ему грозит 136 лет тюрьмы, решение о наказании будет объявлено 11 июля.

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