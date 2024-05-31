Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в фальсификации документов

Фото: Максим Платонов

Суд присяжных признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации документов по 34 пунктам. Ему грозит 136 лет тюрьмы, решение о наказании будет объявлено 11 июля, сообщает «Интерфакс».

Помимо фальсификации документов, Дональд Трамп обвиняется еще по трем делам. Среди них: штурм Капитолия демонстрантами, незаконное хранение секретных документов, а также нарушения, связанные с бизнесом.

Сам же экс-президент назвал решение присяжных «позором» и заявил о своей невиновности. Дональд Трамп будет первым экс-президентом США, который был осужден по уголовному делу.

Разиль Самигуллин