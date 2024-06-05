Минниханов встретился с представителями русской общественности в честь 225-летия со дня рождения Пушкина

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями русской общественности в Казани, передает пресс-служба главы. Встреча была приурочена к празднованию Дня русского языка и 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Наследие поэта в Татарстане

В ходе встречи Рустам Минниханов осмотрел экспозицию музея поэта Евгения Боратынского и ознакомился с проектами, реализованными по инициативе Русского национально-культурного объединения Татарстана. Среди них — установка памятника Пушкину на территории казанской гимназии №93, издание книги «Пушкин и Казань. История трех дней», проведение фестиваля русской культуры «ПушкинФест» и культурно-просветительского проекта «Смотрины на Красной слободе».

Во время беседы председатель местной общественной организации «Нижнекамское русское общество» Игорь Ларионов рассказал о реализации плана подготовки и проведения 225-летия со дня рождения Пушкина. Так, 6 июня в нефтехимической столице республики планируется открытие памятника А.С. Пушкину и присвоение имени великого русского поэта лицею №3.

Игорь Ларионов передал Рустаму Минниханову книгу, посвященную 55-летию нижнекамского хоккея. взято с сайта tatarstan.ru

«Выпекать хлеб — это непростое и очень нужное ремесло»

Основатель пекарни «Хлеба Прохора» Валерий Леонтьев предложил активнее продвигать русскую традиционную кухню, в том числе издать книгу об истории и традициях русской кухни в Поволжье с приложением рецептов. Рустам Минниханов полностью поддержал данную инициативу. Раис оценил качество хлебобулочных изделий и предложил пекарям организовать отдельный павильон в новом Центре ремесел в Казани.

— Выпекать хлеб — это непростое и очень нужное ремесло, — заметил он.

Новая мемориальная доска и российско-китайские проекты

На встрече обсудили предстоящее 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим участники встречи предложили открыть мемориальную доску и издать поэтический сборник Вероники Тушновой, которая в годы войны работала в госпиталях Казани. Рустам Минниханов поручил Министерству культуры РТ совместно с Русским национально-культурным объединением представить предложения по увековечению памяти поэтессы.

Во встрече принял участие аспирант Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Ван Юйцун. Он рассказал о своем опыте изучения русского языка и участии в различных российско-китайских проектах.

Рустам Минниханов предложил в рамках предстоящего форума «Ростки» подготовить мероприятие с участием китайских студентов. На сегодняшний день в вузах республики обучаются 2 400 студентов из КНР.

Рената Валеева