На ПМЭФ Авито презентовал арт-объект в честь Года семьи — трехметровую «Лошадку, доброго друга из детства»

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Арт-объект «Лошадка, добрый друг детства» был представлен на Петербургском международном экономическом форуме 5 июня. Трехметровая разноцветная лошадка выполнена в технике «Танграм» и состоит из разноцветных геометрических фигур, складывающихся в форму детской лошадки-качалки. Лошадка призвана показать собой целый мир детства и товаров, которые сопровождают жизнь российских семей, пока взрослеют дети: от колясок и погремушек до футбольных мячей и роботов-конструкторов. По данным аналитиков платформы, приблизительная экономия общего бюджета всех российских семей с помощью Авито за 2023 год составила более 15 млрд рублей.

Создан арт-объект в сотрудничестве с Ириной Дерябиной, художником-технологом сцены Большого театра. 6 июня посетители смогут наблюдать перформанс в реальном времени — художники будут расписывать арт-объект.

— Наша платформа — одна из главных площадок для решения повседневных задач российских семей. Наша уникальность — в возможности для родителей купить нужные вещи у таких же мам и пап. Дети быстро растут, у многих семей остаются новые вещи с бирками и нераспакованные товары, которыми они даже не успели воспользоваться. Благодаря Авито они находят владельцев. Кроме того, многие детские товары, как правило, остаются в отличном состоянии значительно дольше, чем в них нуждается ребенок. Поэтому детские коляски, люльки, автокресла успевают послужить не одной семье. Эти продажи крайне важны: одним людям они помогают экономить, другим — освободить пространство в доме. Важно, что зачастую такие товары в хорошем состоянии можно найти за нулевую или символическую стоимость. Так, сейчас на нашей платформе бесплатно предлагаются около 85 тысяч детских товаров. Это становится возможным, потому что социальная ориентированность зашита в ДНК бизнес-модели Авито, — отметил Иван Гуз, управляющий партнер Авито.

Около 25 млн сделок совершили российские семьи через Авито в разделе товаров для детей в 2023 году — это значит, что почти каждая российская семья использует Авито для решения своих повседневных задач.

Реклама. ООО «КЕХ еКоммерц». предоставлено пресс-службой Авито

По данным Авито, за три года (2023 год к 2020 году) продажи товаров для детей на платформе увеличились на 43,5%. Самый значительный рост произошел в подкатегории «Игрушки» — 79%.

Продажи новых детских товаров за этот период выросли сильнее, чем продажи товаров, бывших в употреблении, — на 66% против 34% роста продаж товаров «с рук». При этом детские товары «с рук» на Авито покупают чаще, чем новые, однако доля новых также значительна и составляет 35%. Самая быстрорастущая подкатегория среди товаров, которые родители покупают друг у друга, — это игрушки, продажи которых с 2020 года увеличились на 81%. А в новых товарах россияне стали покупать больше детских колясок: их продажи выросли на 41%. На 59% выросли покупки в категории новой детской мебели и товаров для школы.

Арт-объект будет демонстрироваться все дни работы ПМЭФ, а после переберется на постоянное место экспонирования на одну из площадок Санкт-Петербурга, которая пока определяется.