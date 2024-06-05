Отцам могут начать оплачивать больничный во время декрета супруги

Фото: Динар Фатыхов

В Государственную думу сегодня внесут законопроект, согласно которому отцы, уходящие на больничный во время декретного отпуска супруги, смогут получать его оплату . Инициатива разработана в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

— С 2023 года мамы могут совмещать уход за малышом с работой — как удаленно, так и в офисе. Однако если мать заболевает и не может заботиться о ребенке, отцу приходится либо брать отпуск за свой счет, либо договариваться с работодателем о возможности работать дистанционно, — говорится в записке документа.

По словам главы Комитета по труду Ярослава Нилова, законодательством не предусмотрена одновременная выплата пособия по временной нетрудоспособности и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пока один из членов семьи находится в отпуске. Новый законопроект призван устранить этот правовой пробел.

Также в Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать маткапитал на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка.