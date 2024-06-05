Проживание участников Игр БРИКС в Деревне Универсиады оценивается в 8 млн рублей
В рамках проведения международного мультиспортивного мероприятия «Спортивные игры стран БРИКС» организаторы предлагают услуги по временному проживанию для участников. Начальная сумма контракта на оказание услуг составляет 8,1 млн рублей, соответствующий тендер опубликован на сайте «Госзакупки».
Напомним, к играм БРИКС в парке Тысячелетия завершается первый с момента открытия в 2005 году капремонт. Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал ход работ в общественном пространстве и посетил расположенный рядом отель «Биляр Палас», где к саммиту с участием глав разных государств готовят президентский номер.
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