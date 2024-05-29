Живая изгородь вместо забора, фонтан и новая плитка: в парке Тысячелетия завершается капремонт

Фото: Артем Гафаров

В парке Тысячелетия завершается первый с момента открытия в 2005 году капремонт. Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал ход работ в общественном пространстве и посетил расположенный рядом отель «Биляр Палас», где к саммиту с участием глав разных государств готовят президентский номер.



В парке высаживают цветы и кустарники, укладывают рулонный газон.

Прежнее металлическое ограждение парка демонтировали из-за неудовлетворительного состояния. Вместо забора по периметру парка создают живую изгородь из кизильника.

За почти 20 лет эксплуатации парка обветшали инженерные коммуникации, а также элементы освещения, скамейки и урны. Сети переложили, 24 опоры отреставрировали, позднее в них вмонтируют 89 светильников, а уличную мебель и инвентарь заменили 150 единицами МАФов.

Косметический ремонт провели и на фонтане — обновили гранитное покрытие конструкции, отреставрировали фигуры «Зилантов». взято с сайта kzn.ru

По обращениям горожан обновили гранитные плитки на пешеходном покрытии, провели пескоструйную обработку, а затем уложили плитку на новое бетонное основание.

Все работы в парке планируется завершить до 10 июня. К началу лета в Казани благоустроят пять общественных пространств. В рамках подготовки к Играм и саммиту БРИКС в зеленых зонах заменят брусчатку, сети освещения, установят элементы архитектурно-художественной подсветки, а на Булаке оборудуют 56 плавающих фонтанов.

Всего гостям будут доступны 122 номера на 240 коечных мест

К саммиту в отеле «Биляр Палас» появится президентский номер площадью более 150 квадратных метров. Помимо этого, к международным событиям капитально отремонтируют 13 номеров — девять класса «люкс» и четыре «делюкс».

— Спасибо, во-первых, что находите финансовые возможности. Во-вторых, что откликнулись на наши пожелания. Надеемся, что после капитального ремонта ваш бизнес будет процветать, а туристы будут довольны, — обратился глава города к руководству отеля.

Как рассказал директор отеля Александр Ракушев, президентский номер будет организован за счет совмещения двух номеров люкс на девятом этаже. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При капитальном ремонте были перенесены стены, а также сети коммуникации. При планировке номера были оборудованы: прихожая, гостевой санузел, кабинет, спальная комната с отдельным санузлом, столовая, кухня и кабинет для совещаний или отдыха. В целях безопасности одним из лифтов в здании сможет пользоваться только постоялец президентского номера.

В гостинице также был капитально отремонтирован конференц-зал «Миллениум», он будет вмещать почти 200 человек. Ранее зал площадью 160 квадратных метров был рассчитан на 140 гостей. В рамках капремонта обновлена световая и звуковая аппаратура, в зале планируется проводить конференции и банкеты.

Рената Валеева