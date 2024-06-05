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Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака

10:13, 05.06.2024

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак досрочно покинул свой пост. Его полномочия были прекращены в связи с назначением на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай.

Накануне Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Турчака врио главы Республики Алтай после того, как Олег Хорохордин объявил о своей отставке.

Турчак представлял в Совете Федерации Псковскую область, которую он возглавлял с 2009 по 2017 годы.

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