Владимир Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В указе говорится, что президент принял отставку главы Республики Алтай Олега Хорохордина по собственному желанию.
— Назначить Турчака Андрея Анатольевича временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай до вступления в должность лица, избранного главой Республики Алтай, — говорится в документе.