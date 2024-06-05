В России не хватает 10 тысяч специалистов в сфере ИИ

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Первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что в России наблюдается нехватка специалистов в области искусственного интеллекта. В интервью РИА «Новости» он отметил, что потребность в таких специалистах оценивается в 10 тысяч человек.

Особенно остро ощущается дефицит опытных работников, и вопрос нехватки кадров будет решен в будущем. По словам топ-менеджера, проблема с нехваткой junior-специалистов не стоит так остро, но есть другая проблема — высокая текучесть кадров. Однако этот вопрос проще решить, поскольку таких специалистов выпускается все больше.

Ведяхин также подчеркнул, что дефицит наблюдается в основном среди middle и senior-специалистов. Он пояснил, что количество AI-проектов постоянно увеличивается, спрос на таких людей растет, но их мало и готовить их долго. Это создает конкуренцию между компаниями за квалифицированных специалистов.

Напомним, в Татарстане сохраняется более 54 тысяч свободных рабочих мест. Таким образом, в республике сегодня доступно в среднем 14 вакансий на человека, который ищет работу, сообщила пресс-служба Минтруда Татарстана.

Рената Валеева