В Казани временно изменены маршруты трамваев №5, №5а и №7

Фото: Максим Платонов

В Казани временно изменены маршруты трамваев №5, №5а и №7. Эти меры были приняты в связи с повреждением контактных сетей на проспекте Победы, 91. На месте происшествия работают аварийные службы, сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Временно движение трамвайных маршрутов № 5, 5а проходит по маршруту №3. Движение трамвайного маршрута № 7 проходит через ул. Сибирский тракт (Халитова) — ул. Саид-Галеева.

Сегодня также временные ограничения ввели для движения транспорта и прохода пешеходов на улице Энтузиастов. Это связано с проведением ремонта тепловых сетей, сообщает мэрия города.

Разиль Самигуллин