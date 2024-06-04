В Советском районе Казани на улице Энтузиастов ограничат движение транспорта и пешеходов

Фото: Анна Сейтумерова

В Казани по улице Энтузиастов введут временные ограничения для движения транспорта и прохода пешеходов. Это связано с проведением ремонта тепловых сетей, сообщает мэрия города.

С 22.00 7 июня до 6.00 8 июня будет полностью закрыта проезжая часть в районе здания №20 по улице Советской. На этом же участке нельзя будет пройти пешеходам. Ограничение будет действовать с 6 по 8 июня, сообщает комитет внешнего благоустройства.

Жителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.

Напомним, в Казани с 1 июня временно изменились маршруты автобусов №15, 29, 75. Это связано с проведением ремонтных работ по улице Право-Булачной на участке от улицы Мусы Джалиля до улицы Чернышевского.

Рената Валеева