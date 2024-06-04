Поселок в Казани может стать объектом культурного наследия

Фото: Динар Фатыхов

Поселок Чебакса, который находится на северо-востоке столицы республики на реке Киндерке в пределах Советского района, может стать объектом культурного наследия. Об этом стало известно из документа, опубликованного комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане.

Перед включением населенного пункта в список культурного наследия необходимо произвести работы по режиму использования объекта и определению границ сельского поселения. Ранее поселок относился к территории Высокогорского района, а датой основания села считается 1557 год.

В 2024 году статус объекта культурного наследия федерального значения получил ансамбль Богородицкого женского монастыря, включающий руины собора Казанской иконы Божией Матери с пещерным храмом. Такое решение было принято на основании государственной историко-культурной экспертизы.

Разиль Самигуллин